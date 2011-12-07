Слуцкий о новичке «Рубина» Тальби: Мы много за ним наблюдали и долго его вели

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил готовность новичка «Рубина» Монтассара Тальби. По словам наставника казанской команды, он может сыграть в предстоящем матче с «Химками».

«Пока не может быть как-то хорошо или как-то плохо. Любого новичка мы видим не в первый раз на тренировке. Мы много за ним наблюдали и долго его вели. Его состояние близко к оптимальному, есть вероятность, что он сыграет. Но также есть вероятность, что он все-таки не успеет подготовиться, ведь у него была скомканная предсезонка в связи с переходом, плюс он не принял участия ни в одной официальной игре», — отметил главный тренер.

Ранее тунисец выступал за турецкий «Ризерспор» и итальянский «Беневенто».