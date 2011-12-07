Цена вопроса: 25% с возможной продажи Игнатьева достанутся «Краснодару»

Казанский «Рубин» заплатит «Краснодару» 25% от суммы возможного трансфера Игнатьева. Об этом сообщает Telegram-канал Остаемся Зимовать.

Казанцы оказались перед сложной дилеммой, связанной с продолжением карьеры воспитанника «Краснодара» Ивана Игнатьева. Главный тренер команды Леонид Слуцкий больше не рассчитывает на форварда, предпочитая ему непрофильного Костюкова (основной нападающий Деспотович травмирован). Сам игрок также хочет получать больше игровой практики.

Камнем преткновения становится цена вопроса для двукратных чемпионов России. Игнатьев был куплен за 7 млн. евро, теперь же его цена после двухгодичной «голевой засухи» значительно упала. К тому же четверть суммы от возможного перехода в другой клуб «Рубин» будет должен выплатить «горожанам». Это не может устроить руководство казанцев.

Аренда — выглядит разумным решением, так как если Игнатьев заиграет и начнет забивать — трансферная стоимость нападающего снова возрастет.

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