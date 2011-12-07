Уремович: В прошлом году проиграли «Химкам» дважды, на этот раз надо побеждать

Хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович пообещал, что команда подойдет к игре с «Химками» готовой на сто процентов. Такое намерение игрок выразил в интервью клубной пресс-службе.

«У химчан — опытная команда, в прошлом сезоне мы с ними потеряли очки, проиграли два раза. Конечно, нужно очень хорошо подготовиться к этой игре и постараться выиграть. Думаю, мы успеем восстановиться после двухнедельного плотного графика. У игроков, которые играли большое количество времени в эти дни, было три восстановительные тренировки. Сейчас опять начали тренироваться группами, думаю, к «Химкам» подойдем готовыми на сто процентов», — заявил Уремович.

Напомним, что в это воскресенье подопечным Леонида Слуцкого предстоит выездная игра против подмосковных «Химок». Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Встречу двух команд рассудит Василий Казарцев.

Читайте также: 2157 минут на поле без голов с игры: чем еще запомнился Иван Игнатьев в «Рубине»