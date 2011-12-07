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Казанский «Зенит» переиграл в пяти сетах московское «Динамо»

Во втором туре чемпионата российской волейбольной Суперлиги в Москве казанский «Зенит» встречался с «Динамо» и сумел одержать волевую победу в пяти сетах – 3:2 (25:20, 23:25, 19:25, 25:21, 15:13).
В «Зенит» еще не подъехали Нгапет и Андерсон, а на тренировке травму получил еще и Бутько. Тем не менее, казанцы проявили характер и спасли матч.
КВ
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