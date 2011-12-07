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Команда «Крылья Барса» выиграла «серебро» на чемпионате России по баскетболу на колясках

В Алексине (Тульская область) на базе «Ока» завершился розыгрыш чемпионата России по баскетболу на колясках 2018 года.
В чемпионате приняли участие 8 команд из Татарстана, Санкт-Петербурга, Москвы, Тюменской и Ульяновской областей, Чечни. ХМАО и Приморского края. В финале наши баскетболисты уступили питерской команде «БасКИ». Третьими стали тюменцы из команды «Шанс».
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