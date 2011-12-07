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Александр Логинов завоевал «серебро» на втором этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Александр Логинов завоевал «серебро» на втором этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина
В Нижнем Тагиле завершился второй этап Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Татарстанский спортсмен Александр Логинов в финале прыжков на трамплине К2 среди 30 спортсменов стал вторым. Это большой успех лениногорского спортсмена.
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