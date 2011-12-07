Кто стал спортсменом года в РТ?

Были подведены итоги года в 8 блоках, таких как «Массовая физическая культура и спорт», «Спортивные надежды Татарстана», «Спортивные общественные организации» и другие.Министр спорта Татарстана на открытии церемонии награждения подчеркнул, что уходящий год был невероятным по своей насыщенности.- Я хочу вспомнить начало года - Олимпийские игры, очень непростые для нашей страны. Мы впервые привезли в Татарстан четыре медали, еще три завоевали на Паралимпиаде. Это большое достижение нашего татарстанского зимнего спорта. Порадовали наши команды в игровых видах спорта. Потрясающий «Ак Барс», который в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. Наш волейбольный «Зенит», завоевавший все трофеи. Женское волейбольное «Динамо», ставшее обладателем Кубка. Наши дружины по хоккею на траве: мужчины стали 16-кратными чемпионами страны, женская команда впервые завоевала золото чемпионата страны, - перечислил спортивные успехи республики Владимир Леонов.В 2018 году продолжилось развитие спортивной инфраструктуры в Татарстане. Было сдано 10 бассейнов, 2 ледовые арены, 5 спортивных комплексов и около 200 спортивных площадок.- Отдельная благодарность нашему главному тренеру, Президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову, за всестороннюю поддержку, - заявил чиновник.Чествовали победителей номинаций депутаты Государственной Думы РФ Марат Бариев и Ольга Павлова, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, олимпийские чемпионы Александр Попов и Алексей Немов, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов, председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.По итогам года лучшими городами по подготовке спортивного резерва и развитию базовых олимпийских видов спорта были признаны Казань и Зеленодольск. В номинации «Прорыв года» наградили клуб по хоккею на траве «Динамо-Гипронииавиапром», впервые в истории завоевавший золотые медали чемпионата России, и регбийный клуб «Энергия». Лучшей федерацией по олимпийским видам спорта стала Федерация лыжных гонок и биатлона РТ.А лучшими спортивными клубами республики были признаны «Ак Барс», волейбольный «Зенит-Казань» и «КАМАЗ-Мастер». Главный тренер действующих обладателей Кубка Гагарина Зинэтула Билялетдинов признан лучшим тренером среди мужчин, а старший тренер по волейболу Казанского УОР Светлана Сафронова получила аналогичную награду среди женщин.Лучших спортсменов Татарстана наградил лично Президент РТ Рустам Минниханов.- Каждая ваша победа - это победа нашей республики. А в целом не только Татарстана, но и всей Российской Федерации, - отметил Рустам Минниханов. - Сегодня много делается в республике в части инфраструктуры, для поддержки талантов. Эта работа носит системный характер, и мы видим ее результаты. Спорт - это некий бренд нашей республики.Лучшим спортсменом Татарстана среди женщин стала фигуристка Евгения Тарасова, серебряный призер ОИ-2018. А среди мужчин лучшим был признан лыжник Андрей Ларьков, серебряный и бронзовый призер ОИ-2018. Евгения в момент церемонии находилась на сборах, а Андрей - на соревнованиях, поэтому за почетной наградой на сцену поднялись их родители.