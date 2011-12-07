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В Татарстане стартовало первенство ПФО по лыжным гонкам

По итогам первого соревновательного дня сборная РТ идёт второй в общем зачёте.

В среду на базе ЦСП «Ялта-Зай» стартовало первенство ПФО по лыжным гонкам среди юниоров. Помимо сборной Татарстана в соревнованиях принимают участие команды из 13 субъектов России.

Погодные условия — серьёзный мороз — повлияли на ход первенства. В первой гонке пришлось сократить дистанцию: девушки преодолели 5 км, юноши — 10 км. По итогам соревновательного дня в таблице общего зачёта Татарстан стал вторым, отставая от Удмуртии на два очка, сообщает пресс-служба ФЛГБ РТ.

КВ
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