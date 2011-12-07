«КАМАЗ» одержал крупную победу в заключительном матче на сборах

«КАМАЗ» контрольным матчем с «Черноморцем» завершил программу сборов в Крымске. Челнинцы повели в счете уже на 8-й минуте, а к исходе 25-й минуты на табло горело 3:0. Дублем отстрелялся Давид Караев, еще один мяч на счету Артура Газданова. Один мяч «Черноморец» отыграл в первом тайме, а на 60-й минуте «КАМАЗ» довел счет до крупного. На это новороссийцы смогли ответить лишь голом под занавес матча – 4:2. Впереди у «КАМАЗа» сборы в Турции.