В «Рубине» рассказали, мог ли Кокорин оказаться в Казани

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «Чемпионату» поведал о том, мог ли Александр Кокорин пополнить состав казанского клуба в это трансферное окно. Он отметил, что не хочет затрагивать данную тему, так как «тут дело Александра, его семьи, но точно не «Рубина». Яровинский счел данный вопрос достаточно острым.

«Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям», - подчеркнул спортивный директор казанцев.

Добавим, что Александр Кокорин 17 февраля перешел в «Сочи» на правах аренды. Ранее «Казанские ведомости» писали, что казанский клуб дозаявил трех молодых футболистов.