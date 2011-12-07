Генменеджер «Ак Барса» опроверг информацию об уходе Никиты Дыняка

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов на итоговой пресс-конференции в среду опроверг информацию об уходе нападающего Никиты Дыняка в «Нефтехимик».

«Нет, это неправда. Вот была информация, что мы и Рафаэля Батыршина возвращаем. Если всем источникам верить…», — сказал Якубов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что нападающий, чей контракт действует до 2022 года, продолжит карьеру в Нижнекамске. В текущем сезоне Дыняк провёл 31 матч в регулярке, где набрал 7 (1+6) очков и два матча в Кубке Гагарина, где не отметился результативными действиями.

Также Рафик Якубов рассказал о хоккеистах, которые имеют статус неограниченно свободных агентов.

«У нас Яруллин, Петров — все НСА. Но мы хотим сохранить костяк команды. После 1 мая озвучим», — отметил генменеджер.