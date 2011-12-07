Президент «Урала» рассказал, что Олег Шатов имеет договоренность о контракте с «Рубином»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что в клубе не рассчитывают на подписание контракта с Олегом Шатовым. Полузащитник грядущим летом станет свободным агентом, так как истекает срок действия его контракта с «Зенитом».

«Как я знаю, Шатов договорился с „Рубином“. Всякие слухи ходят, говорят, в „Рубине“ снизят что-то. Хотя там команда собирается, и Слуцкий не намерен никуда уходить», — заявил Григорий Иванов в интервью E1.ru.

В текущем сезоне Шатов отыграл в 8 играх РПЛ, набрав 5 очков (2+3) по системе «гол+пас». 4 раза полузащитник появился на поле в Лиге чемпионов, результативными действиями не отметился. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Шатова в 4 млн евро.