Юные шахматисты из Казани победили в двух турнирах за один день

В первом турнире приняли участие 9 команд и 163 участника из России, Казахстана, Шри-Ланки, Индии. Победителем турнира стала команда Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Р.Г.Нежметдинова R.G.Nezhmetdinov chess club. «Серебряные» медали завоевала команда «Maestro Chess» из столицы Казахстана города Нур-Султан. Третье место - у команды Ekb_Intellect из Екатеринбурга.

И в общем личном зачете татарстанские шахматисты показали лучшие результаты. Первым стал Азат Хакимов, вторым - Ярослав Туровец. Азат и Ярослав - представители команды R.G.Nezhmetdinov chess club. Почетное третье место - у Тимофея Григорьева из Шахматной школы Набережных Челнов.

Второй турнир был более представительный. В нем приняли участие 214 шахматистов и 10 команд из России, Перу, Чили, Мексики, Швеции, Греции, Испании. И в этом турнире одержала победу команда R.G.Nezhmetdinov chess club. Второе место заняли ребята из Team Veracruz Mexico U-11 (Мексика). «Бронзовые» медали у команды «Chess Club G-2 under 11» из Московской области.