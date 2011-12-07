«Рубин» вернулся в еврокубки: подводим итоги сезона РПЛ

«Рубин» Слуцкого выступит в новом еврокубке

Спустя шесть лет казанский клуб вернется в Европу: за эти годы «Рубин» пережил смену нескольких тренеров, бан от UEFA, а подчас стоял и на грани вылета в ФНЛ. В прошедшем сезоне команда Леонида Слуцкого преобразилась — била фаворитов (две победы над «Зенитом», две победы над ЦСКА, победа над «Спартаком»), раскрывала новых лидеров и поступательно шла к заветной цели, несмотря на кадровые потери.

Вплоть до последнего тура, казанский клуб претендовал на бронзовые медали чемпионата страны (впервые с 2010 года) и решал — с какой стадии в новом сезоне начнет выступление в новом еврокубковом турнире. Битва с «Ротором» получилась огненной, однако завершилась лишь ничейным исходом. Так «Рубин» финишировал на четвертой строчке, добыв право на игру в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Новый еврокубковый турнир рассчитан на малые клубы, которые ранее либо отсеивались на поздних стадиях квалификации Лиги Европы, либо пробивались в групповой этап, но за шесть матчей набирали не более трех очков. Лига конференций позволит повысить конкурентную борьбу, а для российских команд, проваливших пару последних евросезонов, это еще и шанс набрать очки в таблицу рейтинга страны. От группового этапа «Рубин» будут отделять две стадии квалификации, а первый матч казанцев в ЛК запланирован на 5 августа. Имя соперника команда узнает 19 июля.

Другой позитивный итог сезона: у казанцев наконец-то появился крепкий бомбардир. Форвард Джордже Деспотович перешел в «Рубин» из «Оренбурга» свободным агентом летом 2020-го. Поначалу игра у нападающего не задалась, что стало поводом для критики со стороны болельщиков. Но сезон-2020/21 серб завершил с 14 забитыми мячами, что является третьим бомбардирским результатом за годы выступления «Рубина» в РПЛ. Лидерами по этому показателю являются Александр Бухаров и Алехандро Домингес, наколотившие в чемпионском 2009-м по 16 голов.

«Спартак» спустя три сезона выступит в Лиге чемпионов

Вторую путевку в главный клубный турнир Старого Света получил московский «Спартак». Главный тренер столичного клуба — Доменико Тедеско — работал с командой последний год, но оставил о себе в России позитивное впечатление. Да, «Спартак» периодически лихорадило: от разгромных поражений с «Уфой» (0:3), до разноса «Краснодара» (6:1), однако нестабильность не помешала заскочить команде в серебряные призеры. Впереди поиск нового тренера и старт в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

Бронзой в этом сезоне довольствовался «Локомотив». Команда Марко Николича в календарном 2021-м выдала отрезок в 11 победных матчей во всех турнирах и из середняка моментально превратилась в кандидата на медали. Приятным бонусом стала девятая победа в Кубке России и путевка в Лигу Европы, статус которой после введения Лиги конференций стал заметно выше.

Шанс дебютировать в Европе получил ФК «Сочи» — южане стартуют со второго отборочного раунда ЛК. Вторая команда из Краснодарского края в этом сезоне стала приятным открытием, а знакомый казанским болельщикам Кристиан Нобоа испытал, похоже, третью молодость, набрав 19 (12+7) очков по системе «гол+пас».

Клуб РПЛ вновь едва не завершил сезон досрочно

Не обошлось в минувшем чемпионате без разочарований. Провалил сезон «Краснодар», несмотря на выход в групповой этап Лиги чемпионов и последующую игру в 1/16 финала Лиги Европы. «Быки» испытали серьезный кризис идей, помноженный на регресс воспитанников. Ближе к концу чемпионата клуб покинул тренер Мурад Мусаев, а на его место пришел Виктор Ганчаренко, который, в свою очередь, испытал такой же кризис в ЦСКА. Итоговое десятое место «Краснодара» — закономерный результат, а впереди команду ждет серьезная перестройка.

Кроме того, мы пристально следили за сериалом ФК «Тамбов» — у клуба прямо по ходу чемпионата закончились деньги, в зимнее трансферное окно разбежалась большая часть состава, но, укрепившись арендными футболистами, тамбовчане все же дотянули до конца сезона, чтобы прекратить существование. «Тамбов» оказался еще одной увлекательной страницей в истории РПЛ: за два сезона клуб поиграл где угодно — в Саранске, Нижнем Новгороде, но только не дома. Стадион в Тамбове все также находится в стадии реконструкции, а как только она завершится — играть на нем будет некому, клуб стал банкротом.

Вторым аутсайдером РПЛ стал волгоградский «Ротор». Клуб с традициями, шикарным стадионом торжественно вернулся в элиту, но с крайне странной селекционной политикой. Состав волгоградцев в какой-то момент представлял собой мини-филиал Тбилиси с пятью грузинскими футболистами. «Ротор» довольно быстро осел в зоне вылета, а первую домашнюю победу одержал вовсе в декабре 2020 года.

Тем не менее до последнего «Ротор» претендовал на сохранение места в РПЛ: для этого нужно было не проиграть «Рубину» и ждать домашнего поражения «Уфы» от «Арсенала». По регламенту все матчи 30-го тура должны начинаться в одно время, однако в Уфе на момент 14:00 московского времени стояла жара выше +35 градусов. Представители «Уфы» и «Арсенала» приняли решение отложить старт матча, тогда как «Рубин» с «Ротором» начали вовремя. По итогу, когда в столице Башкортостана был дан стартовый свисток, результат встречи в Казани уже был известен. «Уфе» оставалось лишь не проиграть тулякам (итоговая победа 2:1) и довольствоваться местом в РПЛ, ибо стыковые матчи второй сезон подряд проводиться не будут.

«Оренбург» оставили без элиты

Место выбывших в РПЛ займут самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Для Самары статус команды-лифта стал вполне привычным, команда курсирует между лигами не первый раз. А вот вокруг второго клуба, вышедшего в РПЛ, случился скандал. Вторую строчку в чемпионате ФНЛ занял «Оренбург», однако клуб не смог получить лицензию, дающую право играть в элите. Всему виной… вместимость домашнего стадиона. Если раньше «Оренбург» допускали в РПЛ в порядке исключения, то в этом году поблажек не дали.

Поэтому в элитный дивизион вышел «Нижний Новгород», ставший в ФНЛ третьим. В Нижнем со стадионом все окей (45-тысячник), а клуба в РПЛ город-миллионер не видел с 2014 года. Вот так наследие ЧМ-2018 порой оказывается выше спортивного принципа.