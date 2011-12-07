24-летний полузащитник Оливер Абильдгор останется в «Рубине». Казанский клуб воспользовался опцией выкупа футболиста, сообщает официальный сайт датского «Ольборга».

Игрок перебрался в казанский клуб на правах аренды в феврале 2020 года. При этом за «Рубином» оставалось право выкупа игрока по окончании полугодовой аренды. Портал transfermarkt.de уточняет, что сделка обошлась казанцам в 1 млн евро при рыночной стоимости в €475 тысяч. Контракт датчанина рассчитан до июня 2024 года.

За «Рубин» Абильдгор провел 4 матча в РПЛ, заработал одну желтую карточку. В чемпионате Дании полузащитник провел 11 игр и забил гол в ворота «Хорсенса». «Ольборг» занимает 6-ю строчку в Суперлиге, а «Рубин» расположился на 11-м месте.