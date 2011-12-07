Казанский «Зенит» сыграет против сборной России

В конце августа Казань примет Кубок 75-летия Победы. В соревнованиях примут участие волейбольная сборная России, казанский «Зенит», кемеровский «Кузбасс» и новосибирский «Локомотив».

В состав сборной страны на Кубок вызваны шесть игроков «Зенита». Отметим, что 26 августа команды проведут очный матч: в каком составе будут выступать казанские волейболисты, не уточняется. Подчеркивается, что соревнования Кубка 75-летия Победы пройдут при пустых трибунах из-за пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба «Зенита».