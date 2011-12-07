Нападающего из Сербии пригласили подписать контракт с казанским «Рубином»

Нападающего Джордже Деспотовича из Сербии пригласили подписать контракт с казанским «Рубином». Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Как сообщает агентство, официально казанский клуб объявит об этом сегодня вечером. Контракт с 28-летним футболистом заключат на три сезона, где за каждый экс-игрок «Оренбурга» получит чуть менее 1 млн евро. Такая сумма сделает его самым высокооплачиваемым игроком «Рубина».

Игрок стал свободным агентом после подошедшего к концу контракта с «Оренбургом». В нем он за последний сезон в 20-ти матчах забил 8 мячей. Сейчас Деспотович успешно прошел медицинский осмотр в Казани.