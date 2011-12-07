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Африканскому спортсмену не удалось сбежать с Олимпиады в Токио

Угандийский тяжелоатлет жаловался на тяжелую жизнь на родине.

Сбежавшего из расположения тренировочного лагеря своей сборной атлета удалось задержать силами местной полиции в городе Гифу префектуры Айти.

Ранее сообщалось, что пропажу африканского олимпийца Джулиуса Сэкитолеко обнаружили 16 июля, когда городским властям не удалось взять текст на коронавирус у 20-летнего спортсмена. Полицейские, прибывшие на место, нашли записку, в которой Сэкитолеко жалуется на условия жизни в Уганде и просит передать его вещи жене, так как он сам не собирается возвращаться на родину. Сразу после этого начались поиски беглеца.

Как стало известно, Джулиус начал свое путешествие по Японии с покупки железнодорожного билета до города Нагоя. Там он встретился со своим приятелем и поехал на машине в Гифу, где вскоре и был задержан городскими полицейскими, которые вычислили его по камерам видеонаблюдения.

Теперь угандийского спортсмена ждет депортация на родину. Будут ли к нему применены какие-либо дополнительные санкции — не сообщается.

КВ
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