Денис Макаров: «Игру со «Спартаком» на Кубке Матч Премьер можно забыть»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров в интервью клубной пресс-службе поделился своим мнением о предстоящем матче с спартаковцами Москвы.

«Спартак» — всегда хорошая команда, с ними всегда интересно играть, всегда матчи проходят тяжело. Думаю, первый матч будет тоже интересный и тяжелый», — сказал Макаров.

Также Денис отметил, что чувствует себя нормально и готов выходить на поле. Ранее Леонид Слуцкий говорил о пока что неоптимальной форме хавбека.

Предыдущую игру с «красно-белыми» («Рубин» уступил москвичам в Кубке Матч Премьер со счетом 0:4) следует забыть, по словам Макарова, это был товарищеский спарринг, который ничего не решает. Важность имеет РПЛ и успешный старт нового сезона.

Напомним, что футбольный сезон стартует уже в субботу, 24 июля, на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток в матче «Рубина» со «Спартаком» просвистит в 20:00.