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Мурад Мусаев был замечен на тренировке «Рубина»

Бывший главный тренер «Краснодара» приехал перенять опыт Леонида Слуцкого.

Бывший наставник краснодарцев Мурад Мусаев приехал в Казань, чтобы пройти стажировку в команде Леонида Слуцкого, об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 37-летний специалист был сегодня замечен на базе клуба за наблюдением игровых действий футболистов «Рубина» во время тренировки.

Напомним, что Мусаев возглавлял «Краснодар» с весны 2018 по апрель 2021 года, когда он подал в отставку после разгромного поражения (0:5) от «Ахмата». С тех пор тренер находится без работы.

КВ
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