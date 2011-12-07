Мурад Мусаев был замечен на тренировке «Рубина»

Бывший наставник краснодарцев Мурад Мусаев приехал в Казань, чтобы пройти стажировку в команде Леонида Слуцкого, об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 37-летний специалист был сегодня замечен на базе клуба за наблюдением игровых действий футболистов «Рубина» во время тренировки.

Напомним, что Мусаев возглавлял «Краснодар» с весны 2018 по апрель 2021 года, когда он подал в отставку после разгромного поражения (0:5) от «Ахмата». С тех пор тренер находится без работы.