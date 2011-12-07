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Юрий Дюпин: «Думаю, что «Рубин» должен легко проходить и литовцев и поляков»

Голкипер казанцев поделился своим мнением о результатах жеребьевки Лиги Конференций и рассказал, как он видит свой персональный дебют в еврокубках.

В интервью клубной пресс-службе Дюпин охарактеризовал обоих возможных соперников «Рубина» («Судуву» и «Ракув») как обычные, вполне проходимые команды, которые по силам клубу из столицы Татарстана.

Юрий отметил, что испытывает большие ожидания от своего дебюта в еврокубках и находится в предвкушении. Для удачного старта нужна победа, ведь никто не хочет начинать с поражения свою первую еврокампанию, говорит он.

На вопрос о том, какую из двух команд он предпочел бы видеть в соперниках, вратарь «рубиновых» выбрал поляков.

Напомним, что в понедельник состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Конференций, в результате которой казанскому «Рубину» предстоит сыграть с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша).

КВ
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