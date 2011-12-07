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Казанский «Зенит» в Стерлитамаке переиграл «Урал»

Казанский «Зенит» в Стерлитамаке переиграл «Урал»
Несмотря на отсутствие шести игроков основного состава, занятых на чемпионате мира, казанский волейбольный клуб «Зенит» на групповом этапе Кубка России в Стерлитамаке в третий игровой день сумел в трех партиях обыграть уфимский «Урал» - 3:0 (25:19, 25:18, 27:25).Эта победа вывела казанцев на промежуточное первое место в группе.
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