Казанский «Зенит» в Стерлитамаке переиграл «Урал»

Несмотря на отсутствие шести игроков основного состава, занятых на чемпионате мира, казанский волейбольный клуб «Зенит» на групповом этапе Кубка России в Стерлитамаке в третий игровой день сумел в трех партиях обыграть уфимский «Урал» - 3:0 (25:19, 25:18, 27:25).Эта победа вывела казанцев на промежуточное первое место в группе.