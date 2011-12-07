Сборная России по футболу не пробилась в высший дивизион Лиги наций

Еще раз Дзюба мог забить на 15-й минуте, но голкипер шведов был начеку. На 23-й минуте шведы забили в ворота Лунева, но из очевидного офсайда – 0:0. Шведы с этого момента окончательно запрессинговали россиян, и на 26-й минуте Лунев попросту спас Россию в одиночку.А на 32-й минуте уже Гранквист после подачи с углового пробил головой, но вновь спас Лунев, причем Игнатьев его страховал. На 34-й минуте Ионов мог забить, но пробил во вратаря бесхитростно. А вот после розыгрыша углового на 41-й минуте шведы все же забили – 1:0.Во втором тайме Черчесов выпустил Камболова – нужно было забивать, но пока это была еще проба. Как и игра Ерохина – чересчур уныло и глупо. Дело дошло до 70-й минуты – 1:0 по-прежнему. И гол в итоге забили шведы – 2:0. И шансы падали, как листья зимой. Гола Россия просто не могла забить – даже одного. И шансов уже не оставалось.В итоге никаких шансов шведы в концовке нам вообще не предоставили – заслуженные мастера спорта неудачно провели «пробник» Лиги наций, ничего в этом розыгрыше не добились – о элитной группе речь уже не идет.