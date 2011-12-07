В столице Татарстана состоялся Кубок Светланы Ромашиной, на которой воспитанники республиканской школы синхронного плавания завоевали две серебряные и три бронзовые медали.

Как отметила вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова, в этом турнире Татарстан представил четыре команды и показал очень высокие результаты. Более того, на соревнованиях был установлен рекорд — девять татарстанских микс-дуэтов. Также Павлова добавила о решении возродить традиции советского спорта. Речь идет о награждении дипломами и медалями не только призеров, но и их тренеров.