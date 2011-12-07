Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В столице Татарстана состоялся Кубок Светланы Ромашиной

На соревнованиях был установлен рекорд — девять татарстанских микс-дуэтов.

В столице Татарстана состоялся Кубок Светланы Ромашиной, на которой воспитанники республиканской школы синхронного плавания завоевали две серебряные и три бронзовые медали.

Как отметила вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова, в этом турнире Татарстан представил четыре команды и показал очень высокие результаты. Более того, на соревнованиях был установлен рекорд — девять татарстанских микс-дуэтов. Также Павлова добавила о решении возродить традиции советского спорта. Речь идет о награждении дипломами и медалями не только призеров, но и их тренеров. 

КВ
Лента новостей