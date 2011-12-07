Кубок Гагарина: на западне финалисты уже определены

Как и предполагала «КВ», победители полуфинальных пар на «Западе» определились в пятых матчах. В Ярославле «Локо» сумел в третьем периоде отыграться с 2:4, но в овертайме поймал два удаления, и уступил СКА – 4:5 и 1-4 в серии. Московские динамовцы трижды сравнивали счет в матче с ЦСКА, но все же уступили – 3:4 и 1-4 в серии. Теперь в армейском финале «Запада» преимущество площадки будет у ЦСКА.