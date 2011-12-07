Команда R.G.Nezhmetdinov chess club одержала победу еще в двух международных шахматных турнирах

В турнире под названием «Восточный» участвовали 10 команд и 156 участников. Приятно, что победителем соревнований стала команда R.G.Nezhmetdinov chess club из Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Р.Г.Нежметдинова. «Серебро» завоевали юных шахматисты команды «Этюд» из Екатеринбурга. «Бронза» - у команды из Оренбурга Gazovik-Orenburg.

Второй онлайн турнир собрал 10 команд и 115 шахматистов. И здесь казанская команда R.G.Nezhmetdinov chess club оказалась сильнейшей. Второе место завоевала команда ШШК из Набережных Челнов. Третье - у Chess Club G-2 из Одинцово Московской области. Эти команды опередили своих виртуальных соперников из Греции, Испании, Кубы, Перу, Чили, Швеции и Мексики.