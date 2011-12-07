Максим Пестушко продолжит выступать за «Барс»

«Барс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 36-летним форвардом Максимом Пестушко. Новое соглашение с хоккеистом будет действовать один сезон.

В чемпионате ВХЛ 2020/21 Пестушко принял участие в 9 матчах регулярки и отдал четыре голевые передачи, набрав при этом 11 минут штрафного времени. Нападающий проводил на льду 15 минут и 33 секунды за игру, нанося в среднем 1,8 бросков по воротам соперника.

Пестушко выступает за «Барс» с декабря 2018 года.