Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Игрок ЦСКА рассказал о сильных сторонах «Рубина»

Матч между командами пройдёт сегодня вечером.

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон перед матчем рассказал о сильных сторонах «Рубина».

«Будет тяжело. У „Рубина“ хорошие, техничные игроки, которые часто бьют по воротам. Нам надо быть сосредоточенными с первой и до последней минуты и не позволять им наносить опасные удары», — приводит слова футболиста пресс-служба «армейцев».

Напомним, что матч ЦСКА — «Рубин» начнётся сегодня в 20:00. Последний раз казанцы обыгрывали ЦСКА в гостях 6 августа 2017 года (2:1). В минувшем сезоне «Рубин» дома проиграл (0:1), а на выезде добыл ничью (1:1).

КВ
Лента новостей