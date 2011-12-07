Игрок ЦСКА рассказал о сильных сторонах «Рубина»

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон перед матчем рассказал о сильных сторонах «Рубина».

«Будет тяжело. У „Рубина“ хорошие, техничные игроки, которые часто бьют по воротам. Нам надо быть сосредоточенными с первой и до последней минуты и не позволять им наносить опасные удары», — приводит слова футболиста пресс-служба «армейцев».

Напомним, что матч ЦСКА — «Рубин» начнётся сегодня в 20:00. Последний раз казанцы обыгрывали ЦСКА в гостях 6 августа 2017 года (2:1). В минувшем сезоне «Рубин» дома проиграл (0:1), а на выезде добыл ничью (1:1).