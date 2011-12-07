В пятницу вечером в Кёльне на стадионе «Рейн Энерги» состоялся финал Лиги Европы. Испанская «Севилья» оказалась сильнее итальянского «Интера» со счётом 3:2.

В первом тайме команды обменялись четырьмя голами: на 9-й минуте Лукаку вывел «Интер» вперёд, реализовав пенальти. Затем испанцы благодаря дублю Люка де Йонга повели в счёте, но Диего Годин практически моментально восстановил статус-кво. Развязка встречи случилась на 74-й минуте, когда после удара «ножницами» Диего Карлоса мяч угодил в Лукаку и оказался в воротах.

«Севилья» в шестой раз стала победителем Кубка УЕФА / Лиги Европы. Ранее клуб из Андалусии добывал трофей в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах. «Интер» выигрывал Кубок УЕФА трижды в своей истории: в 1991, 1994, 1998 годах. Также итальянцы ранее уже проигрывали в финале еврокубка: это случилось в 1997 году, тогда на пути «Интера» встал немецкий «Шальке 04».