Дмитрий Квартальнов – о победе на Кубке чемпионов: «Турнир завершён на хорошей ноте»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции подвёл итоги предсезонного TANECO Кубка чемпионов. Специалист отметил, что турнир удалось завершить на хорошей ноте и не пропустить от СКА.

Также Квартальнов оценил форму команды: «До старта регулярного чемпионата 11 дней. Форму можно растерять, пропить. Шучу. Много времени, сейчас ребята получили пару выходных. Есть нам над чем работать. У нас будет ещё одна выставочная игра с „Нефтехимиком“, так будем определяться и вперёд».

Главный тренер «барсов» добавил, что видит будущее игроков, которые на пробных контрактах, в команде. Напомним, речь идёт о защитниках Марке Янчевском и Ринате Валиеве.