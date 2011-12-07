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Дмитрий Квартальнов – о победе на Кубке чемпионов: «Турнир завершён на хорошей ноте»

Главный тренер казанской команды подвёл итоги предсезонного турнира.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции подвёл итоги предсезонного TANECO Кубка чемпионов. Специалист отметил, что турнир удалось завершить на хорошей ноте и не пропустить от СКА.

Также Квартальнов оценил форму команды: «До старта регулярного чемпионата 11 дней. Форму можно растерять, пропить. Шучу. Много времени, сейчас ребята получили пару выходных. Есть нам над чем работать. У нас будет ещё одна выставочная игра с „Нефтехимиком“, так будем определяться и вперёд».

Главный тренер «барсов» добавил, что видит будущее игроков, которые на пробных контрактах, в команде. Напомним, речь идёт о защитниках Марке Янчевском и Ринате Валиеве.

КВ
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