Слуцкий: «Рубину» не хватило глубины состава, чтобы сохранить высокий уровень игры

В матче против подмосковного футбольного клуба «Химки» казанскому «Рубину» не хватило глубины состава и травмированных игроков, чтобы заменами сохранить высокий уровень игры. Таким мнением после матча с журналистами поделился главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

«В первом тайме играли очень качественно, создавали большое количество моментов. Простой гол пропустили с длинного выноса. В первом тайме создали большое количество моментов и по первому тайму заслуживали другого результата. Во втором тайме, к сожалению, не смогли уже сохранить такое качество игры: большое количество потерь, проиграли много эпизодов с подбором в центральной зоне, и уже игра разбилась на эпизоды», — сказал Слуцкий.

Встреча между «Рубином» и «Химками» и завершилась ничьей — 1:1. На гол Дениса Глушакова команда из столицы Татарстана ответила забитым мячом Дарко Йевтича.

После пятого тура Российской Премьер-лиги «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч команда Леонида Слуцкого проведет 27 августа в Краснодаре против одноименной команды.