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Нападающий «Ак Барса» выведен из списка травмированных

Хоккеист Александр Свитов пропустил начало этого сезона КХЛ.
Игрок «Ак Барса» Александр Свитов выведен из списка травмированных игроков, сообщает сайте КХЛ. Нападающий получил травму в плей-офф Кубка Гагарина прошлого сезона. По этой причине хоккеист пропустил начало регулярки 2018/19. Напомним, что летом клуб продлил контракт со Свитовым на один сезон.
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