Нападающий «Ак Барса» выведен из списка травмированных

Игрок «Ак Барса» Александр Свитов выведен из списка травмированных игроков, сообщает сайте КХЛ. Нападающий получил травму в плей-офф Кубка Гагарина прошлого сезона. По этой причине хоккеист пропустил начало регулярки 2018/19. Напомним, что летом клуб продлил контракт со Свитовым на один сезон.