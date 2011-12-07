Второй подряд матч с участием «Динамо-Ак Барс» отменён

Второй подряд матч Суперлиги с участием «Динамо-Ак Барс» отменён. На сей раз не состоится игра с «Минчанкой», запланированная на 24 октября. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

Причиной отмены игры стали положительные результаты тестов на COVID-19 у волейболисток «Минчанки». Это второй прецедент в команде из Беларуси в текущем сезоне.

Ближайшие матчи «Динамо-Ак Барса» пройдут в рамках полуфинала Кубка России против «Динамо-Метар» и «Заречья-Одинцово» — 30 и 31 октября. Ранее встреча Суперлиги с клубом из Одинцово также была отменена.