Баскетбол в Казани: двадцать лет как один миг

Вроде это было вчера, а прошло уже пять, десять, двадцать лет. Такое восприятие событий свойственно человеку сверхзанятому, влюбленному в дело, которым он занимается. Казанскому, татарстанскому баскетболу очень повезло в том, что лучший клуб республики возглавил председатель Национального банка РТ Евгений Богачев. Именно он создал первую в городе по-настоящему профессиональную баскетбольную команду, ставшую одной из лучших в стране, покорившую две вершины европейского клубного баскетбола. Будем объективны, в том заслуга не одного Евгения Борисовича. Без внимания, поддержки высшего руководства республики (президентов Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова) столь весомые достижения вряд ли были бы возможны.Команду возглавляли именитые тренеры, приглашенные Богачевым, трудился во славу баскетбола большой штат сотрудников. Но основная организационная работа по управлению клубом легла на плечи его руководителя. Множество самых разных вопросов и проблем замыкалось на Богачеве. Не будем забывать, что богачевское президентство было общественной нагрузкой, основной работой оставалось руководство банковской сферой республики, которую в очень непростой период нашей истории он укрепил и поднял на качественно новый уровень. Но Богачев не был бы Богачевым, если бы делил свои обязанности на основные и второстепенные. За руководство баскетбольным клубом он взялся самым серьезным образом и влюбился в баскетбол, о котором ранее знал лишь понаслышке.О себе в то время он говорил так: «Я президент нетипичный, меня вначале рассматривали только как источник финансирования, этакий денежный мешок. Но это не так. Раз я занялся баскетболом, я должен знать его, если не досконально, то, по крайней степени, в том объеме, который позволял бы мне в дальнейшем принимать правильные решения по комплектованию состава и безошибочно выбирать стратегическое направление работы клуба».И если опыта баскетбольного Богачеву на первых порах не хватало, то его с избытком компенсировал опыт руководящей работы. В 29 лет Евгений Борисович был уже замминистра, в людях он разбирался прекрасно. Уже первое его крупное решение стало сенсацией в баскетбольных кругах города. В Казань едет легендарный Еремин, многолетний тренер ЦСКА, главный тренер сборной России! В это трудно было поверить, но это факт. Если не Богачев, то кто мог пойти на такой шаг? И если не Богачев у руля УНИКСа, то предпринял ли бы подобный шаг Еремин? Не секрет, в спорте между руководителем клуба и главным тренером нередко возникают трения. Причиной тому результаты выступления команды. Ничего подобного между Богачевым и Ереминым не было. Сплоченность в работе, вера Богачева в наставника команды дали прекрасные результаты. За пять лет УНИКС трижды становился серебряным призером чемпионатов России и Суперлиги, дважды - бронзовым, первым выиграл возрожденный Кубок страны, первым среди российских клубов добился международного успеха, победив в Кубке ФИБА-Европа.«Серебряная корзина», которая до этого последний раз гостила в нашей стране в далеком 1971 году, нашла свое пристанище в столице Татарстана. Желающие могут полюбоваться ею в фойе, что рядом с кабинетом президента клуба. Этим достижения УНИКСа не ограничились. Менялись тренеры, которых приглашал Богачев, но продолжались успешные выступления команды. Несмотря на занятость, президент клуба часто посещал тренировки команды, вел беседы с тренерами, игроками. Не он ли привил команде высокий боевой дух? Дух, который наиболее ярко проявляется в бескомпромиссных кубковых баталиях. УНИКС - единственная команда в баскетбольной России, которая во всех девяти розыгрышах Кубка России с участием всех сильнейших команд страны неизменно становилась победителем или призером соревнований.Не будем перечислять все регалии УНИКСа, их много, и размеры газетной статьи не позволяют этого сделать. Можно много рассказывать и об уникальном «Баскет-холле», и о персональных баскетбольных наградах президента клуба, которые он, безусловно, заслужил. Много еще о чем можно было бы рассказать. Ограничимся одним. Любовь к баскетболу Евгений Борисович передал своим детям. Сегодня Ольга и Богдан, как и их отец, беззаветно трудятся в клубе и уже ярко проявили себя в вопросах селекции, маркетинга и менеджмента. Баскетбольная история УНИКСа продолжается.