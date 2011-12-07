«Рубин» заинтересовался капитаном ФК «Химки»

«Рубин» проявляет интерес к капитану «Химок» Дмитрию Тихому, пишет «Чемпионат», ссылаясь на собственный источник. 28-летний футболист выступает на позиции центрального защитника.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона. Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года, куда перешёл из «Енисея» за 13 тысяч евро.

В РПЛ капитан «Химок» провёл 18 матчей, заработал шесть жёлтых карточек. Также футболист один раз появился на поле в игре Кубка России.