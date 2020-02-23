«Нефтехимик» одержал самую крупную «сухую» победу в истории клуба в КХЛ

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«Нефтехимик» на выезде разгромил «Амур» со счетом 8:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала самой крупной «сухой» победой в истории нижнекамского клуба в КХЛ.
Хет-триком в ворота команды из Хабаровска отметился Йонас Энлунд, две шайбы забил Дамир Шарипзянов, по одной: Зак Митчелл, Тимур Хафизов и Андрей Сергеев.
Также «Нефтехимик» повторил клубный рекорд: предыдущая победа с разницей в 8 шайб была в сезоне 2008/09, тогда со счетом 10:2 пострадал «Витязь».
Ранее «КВ» сообщали, что нижнекамский «Нефтехимик» в Хабаровске разгромил «Амур».