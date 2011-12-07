«Сочи» поможет только чудо, а «Нефтехимик» уничтожил «Амур»

Западная конференция

Как мы и прогнозировали в начале недели, «Витязь» сумел забронировать себе место в Кубке Гагарина. Другой вопрос - какой ценой… Подмосковный клуб проиграл уже 4 матча подряд, но поражения в овертайме от «Сочи» и от «Северстали» по буллитам позволили набрать очки и гарантировать себе место не выше седьмого.

Забуксовало и «Торпедо». У нижегородцев выдалась насыщенная неделя: трудовая победа над «Спартаком» и упорное противостояние со СКА, где петербургский клуб сломил Нижний только в овертайме. Устав физически, «Торпедо» ждал выезд к прямому конкуренту за восьмую строчку на «Западе» - «Сочи». Здесь нижегородцы сумели зацепить очко, переведя игру в овертайм. Закончится «регулярка» для Нижнего домашней игрой против сверхмотивированного «Йокерита». И здесь «Торпедо» будет достаточно выгрызть хотя бы одно очко – сейчас у нижегородцев 62 балла и, при равенстве очков с «Сочи», Нижний будет выше по количеству побед в основное время. Обогнать «Витязь» «Торпедо» сможет при двух поражениях подмосковного клуба в основное время и собственном успехе с «Йокеритом».

Шансы «Сочи» на попадание в плей-офф скорее математические. Клуб с юга России добился побед над «Витязем» и «Торпедо», но отстает от последнего на три очка. Календарь сочинцам особо не благоволит: во вторник гостевая игра с «Северсталью», которая на своем льду за неделю обыграла московское «Динамо» и «Витязь». Закончит «регулярку» «Сочи» и вовсе выездной игрой с ЦСКА. «Армейцы», похоже, всерьез решили взять Кубок Континента, а последняя (и единственная!) победа южан над ними датируется… чемпионатом 2015/16 годов.

Прогноз «Казанских ведомостей»: «Витязь» займет седьмое место, «Торпедо» финиширует восьмым.

Восточная конференция

После разгрома от «Трактора», «Адмирал» выпал из числа претендентов в борьбе за место в плей-офф, так что на последнюю путевку осталось два претендента: «Амур» и «Нефтехимик». Волей календаря, «химики» на своем льду принимали прямого конкурента и проиграли 3:5. Еще больше усугубил «Нефтехимик» свое положение, проиграв «Металлургу». Но помог Хабаровск, неожиданно уступив у себя дома по буллитам казалось бы безнадежному рижскому «Динамо».

Сегодня «Нефтехимик» начал дальневосточное турне: два матча с «Амуром» и конец «регулярки» в Хабаровске. Перед игрой у хозяев было 59 очков, у гостей – 58. Поражение Нижнекамска усложняло бы клубу из Татарстана борьбу. Но получилось так, что «Нефтехимик» просто не заметил соперника на льду. За три периода в воротах хозяев побывало 8 шайб, а девятую арбитры отменили после видеопросмотра.

Итак, если завтра Нижнекамск вновь обыграет «Амур» в основное время, а «Куньлунь» проиграет «Барысу», то «химики» забронируют себе место в плей-офф. Победа «Амура» напротив подарит интригу последнему игровому дню на «Востоке».

Прогноз «Казанских ведомостей»: «Нефтехимик» финиширует восьмым в конференции.