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УНИКС не сумел взять реванш у «Валенсии» и выбыл из Кубка Европы

УНИКС не сумел взять реванш у «Валенсии» и выбыл из Кубка Европы
Баскетболисты казанского УНИКСа не смогли преодолеть полуфинальный барьер розыгрыша Кубка Европы – в ответном матче против испанской «Валенсии» на своем паркете они проиграли – 73:79 (16:23, 20:16, 16:17, 21:23).Лучший из казанцев Эрик МакКоллум набрал лишь 13 очков за матч.
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