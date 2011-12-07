УНИКС не сумел взять реванш у «Валенсии» и выбыл из Кубка Европы

Баскетболисты казанского УНИКСа не смогли преодолеть полуфинальный барьер розыгрыша Кубка Европы – в ответном матче против испанской «Валенсии» на своем паркете они проиграли – 73:79 (16:23, 20:16, 16:17, 21:23).Лучший из казанцев Эрик МакКоллум набрал лишь 13 очков за матч.