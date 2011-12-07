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Казанский «Зенит» провел первую тренировку за два месяца

В первые недели волейболисты будут работать на открытом воздухе.

В пятницу казанский «Зенит» провел первую тренировку за два месяца, сообщает пресс-служба клуба. Занятие состоялось в Центре пляжных видов спорта.

Команда приступила к тренировкам в полном составе, за исключением легионеров Эрвина Нгапета и Бартоша Бедножа. В первые недели волейболисты будут работать на открытом воздухе, чтобы восстановить функции дыхания, сердечно-сосудистую систему.

Тренировки продлятся до конца июня, после чего волейболисты уйдут в отпуск и с 20 июля возобновят подготовку к новому сезону.

КВ
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