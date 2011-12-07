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Сильнейшие спортсмены страны по прыжкам в воду поборятся за медали в Казани

27 мая во Дворце водных видов спорта, стартует Чемпионат России по прыжкам в воду.

В казанском Дворце водных видов спорта 27 мая стартует Чемпионат России по прыжкам в воду. Парад-открытие турнира запланировано на 28 мая.

В этот же день состоятся, пожалуй, самые зрелищные соревнования — хай-дайвинг — прыжки в открытый водоем с вышек высотой три и 10 метров.

До 2 июня спортсмены будут соревноваться в прыжках в воду с трехметрового трамплина и с десятиметровой вышки. Планируется приезд около 300 участников.

Казань принимала подобные турниры. В столице РТ неоднократно проводилось первенство России среди юниоров по прыжкам в воду и чемпионат России по прыжкам в воду.

КВ
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