Сильнейшие спортсмены страны по прыжкам в воду поборятся за медали в Казани

В казанском Дворце водных видов спорта 27 мая стартует Чемпионат России по прыжкам в воду. Парад-открытие турнира запланировано на 28 мая.

В этот же день состоятся, пожалуй, самые зрелищные соревнования — хай-дайвинг — прыжки в открытый водоем с вышек высотой три и 10 метров.

До 2 июня спортсмены будут соревноваться в прыжках в воду с трехметрового трамплина и с десятиметровой вышки. Планируется приезд около 300 участников.

Казань принимала подобные турниры. В столице РТ неоднократно проводилось первенство России среди юниоров по прыжкам в воду и чемпионат России по прыжкам в воду.