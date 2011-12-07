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Transfermarkt: «Рубин» приобрёл Эрика Рамиреса

Футболист присоединится к новому клубу 1 июля.

Портал transfermarkt.de внёс в список совершённых трансферов «Рубина» сделку по переходу форварда Эрика Рамиреса из клуба ДАК 1904. Сообщается, что игрок обошёлся казанскому клубу в 3 млн евро при трансферной стоимости 700 тысяч евро. ДАК покупал венесуэльца у чешской «Карвины» в июле 2019 года за 500 тысяч евро.

22-летний венесуэльский нападающий в минувшем сезоне отличился 17 раз в 33 играх и отдал 8 голевых передач, завоевав с ДАК 1904 серебряные медали чемпионата Словакии. В октябре 2020 года Рамирес дебютировал за сборную Венесуэлы, отыграв одну минуту в матче против Парагвая.

КВ
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