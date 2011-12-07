Юрий Дюпин вспомнил о разносе от Слуцкого

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин в эфире «Коммент.Шоу» рассказал о самом жёстком разносе, который ему устроил тренер Леонид Слуцкий. Это произошло после матча с «Ростовом».

«После „Ростова“ он меня разнёс. Полтора часа теории мне посвятил. Он показывал ошибки и говорил: „Ты вратарь премьер-лиги, как ты так можешь играть?“ Был разнос, но я ему благодарен за это. После этого я пересмотрел своё отношение, стал ещё больше внимания уделять физической форме. Если бы не этот разнос, я бы не был в сборной», — признался голкипер.

Отметим, что по итогам сезона Юрий Дюпин вошёл в расширенный список игроков сборной России на Евро-2020.