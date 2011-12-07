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У казанского «Рубина» появился новый главный спонсор

Двукратный чемпион России подписал долгосрочный контракт с крупнейшей букмекерской компанией в России.

«Рубин» объявил о долгосрочном сотрудничестве с букмекерской компанией «Фонбет». Ожидается, что логотип спонсора будет располагаться чуть ниже переднего ворота игровой футболки казанских футболистов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Генеральный директор компании Александр Парамонов дал комментарий по поводу состоявшейся сделки.

«Мы рады приветствовать в нашей спонсорской семье двукратного чемпиона России. Под руководством Леонида Слуцкого „Рубин“ вернулся в еврокубки и стремится к новым победам. Казань — один из главных спортивных и экономических центров России. Для нашего бренда очень важно присутствие в таком крупном регионе как Татарстан и в широкой среде болельщиков „Рубина“. Желаем команде успешного старта в РПЛ и Лиге конференций УЕФА», — заявил Парамонов.

Напомним, что ранее спонсорами казанцев были другие букмекерские компании, но сотрудничество с ними было достаточно краткосрочным.

КВ
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