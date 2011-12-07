Денис Глушаков: Меня убрали из сборной за интриги

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подтвердил намерение вернуться в национальную команду страны. Об этом сообщает ТАСС.

«С Карпиным не общались, не видел его. Я готов выступать за сборную России, есть статистика для этого. Есть мои голы, можно сравнивать мою игру с любым полузащитником на протяжении трех лет. Кто-то говорит, что я старый, но это все пыль в глаза болельщикам и людям, которые футбол смотрят на кухне, у дивана», — сказал Глушаков.

При этом 34-летний хавбек высказал свою версию непопадания в сборную России последние два года.

«Думаю, что меня убрали из сборной не из-за результатов, а за какие-то интриги и прочее. Конечно, хочу в сборную», — выразил свое мнение Глушаков.

Напомним, что во вчерашнем матче против казанского «Рубина» Глушаков отметился голом, который вывел подмосковную команду вперед. Удержать победный счет «Химкам» не удалось, казанцы отыгрались благодаря фантастическому удару Йевтича. Встреча завершилась со счетом 1:1.