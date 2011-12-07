Депутат Милонов: В РПЛ играют импортные покемоны, чебурашки и биороботы

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в интервью с корреспондентом Sport24 заявил, что отмена лимита на легионеров в российском футболе не будет допущена им и его коллегами. Более того, известный своими одиозными речами парламентарий предложил и вовсе изгнать иностранцев из мира российского спорта.

«Нельзя отменять лимит на легионеров ни в коем случае! Госдума этого не допустит, мы не дадим сделать это. Правильнее будет создать такой лимит, чтобы легионеров в нашем футболе вообще не было. В российской команде — российские игроки. Пусть наша сборная станет целью для своих ребят, а то получается, что наши парни стараются, растут, а в клубах играют импортные покемоны, чебурашки и биороботы. Хазарский каганат какой-то разводят в футболе. А это всегда плохо заканчивается», — заявил Милонов

Напомним, что ранее «Казанские ведомости» сообщали, что президент РФС Александр Дюков предложил отказаться от лимита на легионеров.