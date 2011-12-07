Президент РФС Александр Дюков предложил отказаться от лимита на легионеров

Александр Дюков в эфире телеканала Россия-24 сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) планирует отказаться от любого лимита на легионеров.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе», — заявил президент РФС.

Отметим, что Дюков и ранее неоднократно открыто говорил о своем негативном отношении к лимиту на легионеров в рамках Российской Премьер-лиги, однако, разговор о действительном изменении регламента начался лишь недавно, после вылета российских клубов («Рубина» и «Сочи») из квалификации Лиги Конференций — третьего по силе европейского турнира под эгидой УЕФА.

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