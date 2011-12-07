Лоренцо Браун прибыл в расположение БК УНИКС

Американский защитник БК «УНИКС» Лоренцо Браун прибыл в расположение команды. Об этом сообщил Instagram-аккаунт казанской команды. Спортсмен прибыл в Казань ночным рейсом.

«Уже сегодня игрок пройдет медобследование и присоединится к тренировкам команды», — сообщает пресс-служба БК «УНИКС».

Лоренцо Браун является 52-м пиком драфта НБА 2013 года. Он был задрафтован «Миннесотой Тимбервулвз», однако вскоре был обменян в «Филадельфию». В лучшей лиге мира Браун также имеет опыт игры за «Финикс Санс» и «Торонто Рэпторс». В Европе выступал за «Црвену Звезду» и «Фенербахче», где провел последний сезон. В прошедшем сезоне чемпионата Турции он набирал 11,9 очка, 4,4 передачи и 2,9 подбора в среднем за матч.

Стоит отметить, что перед сезоном 2019/20, новоявленный разыгрывающий казанской команды был близок к переходу в «УНИКС», но тогда сделал выбор в пользу «Црвены Звезды». За БК «УНИКС» Браун будет выступать под четвертым номером.