Марио Хезонья прибыл в расположение баскетбольного клуба «УНИКС»

Хорватский баскетболист Марио Хезонья прибыл в Казань, об этом сообщает пресс-служба БК «УНИКС».

«Надеемся, что Казань станет для тебя вторым домом», — говорится в обращении к игроку, опубликованным в Instagram-аккаунте БК «УНИКС».

Также пресс-служба «УНИКСа» оставила послание для предыдущего клуба хорвата — греческого «Панатинаикоса»: «Не беспокойтесь, он в надежных руках».

Напомним, Хезонья в начале лета покинул «Панатинаикос» и подписал контракт с «УНИКСом» по схеме 1+1. Он отмечал, что хотел бы остаться в греческом клубе, но не может принять решение исходя только из личных предпочтений. Ранее в «КВ» выходил материал, в котором рассказывалось о Марио Хезонье и ожиданиях от «УНИКСа» в новом сезоне.

Стоит отметить надпись на футболке, в которой хорват прилетел в Казань, она переводится следующим образом: «Дайте мне мяч и уйдите с дороги».