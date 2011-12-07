Владимир Леонов: Конфликт «Рубина» и «Ак Барс Арены» исчерпан

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в интервью РИА Новости затронул тему конфликта между руководством ФК «Рубин» и руководством «Ак Барс Арены», заявив, что недопонимания между двумя сторонами были улажены.

«С этой конфликтной ситуацией мы разобрались. Я взял это на личный контроль. Никаких исков больше не будет», — заявил Леонов.

Напомним, что ранее главный тренер казанцев Леонид Слуцкий дал негативную оценку полю «Ак Барс Арены». Конфликт продолжился вплоть до информации об иске стадиона в отношении «Рубина» общим размером более 30 млн рублей.