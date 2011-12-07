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Казанский «Рубин» спас игру в Туле благодаря голу Уремовича

Футболисты казанского «Рубина» в очередном матче чемпионата РПЛ в Туле сыграли вничью с местным «Арсеналом».
Казанцы первыми могли забить, на Азмун из выгоднейшей позиции пробил чуть мимо. И вот Мохаммед головой пробил Коновалова, а во втором тайме на 75-й минуте удвоил преимущество хозяев – 2:0. Правда, через два минуты полузащитник Коновалов один мяч отыграл (1:2), а еще через минуту Байрамян с пенальти мог сравнять счет, но туляков выручил вратарь. И все же «Рубин» сравнял счет  - в добавленное время вышедший на замену Уремович забил первый свой гол за «Рубин» - 2:2.
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